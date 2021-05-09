Руслан КОСТЫШИН: «Рука Попова весит больше, чем весь Сорокин»

Наставник «Колоса» прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3)

  • 09.05.2021 16:46
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Руслан КОСТЫШИН: «Рука Попова весит больше, чем весь Сорокин»
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Пресс-конференция главного тренера «Колоса» Руслана Костышина после матча 26-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:3).

- Пытались играть с «Динамо» в позиционный футбол. Играли с тремя центральными защитниками в 3-4-3, но ничего не получалось, соперник заставлял нас играть с пятью защитниками. Нам не хватило мастерства, чувствовался класс киевлян. Пропустили ненужный гол на последних минутах первого тайма, а потом еще два сумасшедших гола. Начали делать замены, выпускать молодых. Я никогда не жалуюсь по поводу того, что кто-то пропускает игру, но не хватало мощи. Рука Попова весит больше, чем весь Сорокин. Не хватало этой мужской борьбы. Начали проседать и, слава Богу, что закончили так. Во втором тайме немного поплыли.

- Как команда будет готовиться к новому сезону?
- Не знаю, пока про это еще не думал. Хотел бы поздравить наш клуб и особенно президента. Он вкладывает в команду сердцу и душу. Четвертое место для «Колоса» — очень высокий показатель. Мы думали, что провели хороший прошлый сезон, но этот оказался еще лучше. За 15 туров мы проиграли два матча — «Ворскле» в 10-м туре и сегодня «Динамо». Наша команда проявила себя на протяжении года. Думаю, что село Ковалевка должно ей гордиться. Что касается подготовки к новому сезону, то всегда нужно усиление. Где будем его брать? Не знаю. Будем искать футболистов и обращать внимание за рубеж. Все будет зависеть от позиции президента. Хотим отказаться от арендованных футболистов. Или от арендованных без права выкупа. Например, Кравченко провел хороший сезон, на него обратили внимание, и он просто уходит, потому что нет права выкупа. Через пару дней встретимся с президентом и обсудим его позицию. Будем планировать подготовку к новому сезону. Усиление будет, потому что нам предстоит выступать в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.

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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 09.05.2021 17:00
    -1
    Аренда с правом выкупа??? А деньги у вас есть, чтобы выкупить??? Выходите на трансферный рынок и приобретайте игроков!!! Взяли в аренду за копейки, а потом ещё и возмущаются, колхозники!!!
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