КАРИКАТУРА ДНЯ. Много пива для Баварии

Мюнхенский клуб в 9-й раз подряд выиграл Бундеслигу

  • 09.05.2021 14:21
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Много пива для Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над мюнхенской «Баварией», которая выиграла чемпионат Германии в девятый раз подряд.

«Бавария: ДЕВЯТЬ титулов подряд

Когда выиграет другая команда?», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

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