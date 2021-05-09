КАРИКАТУРА ДНЯ. Много пива для Баварии

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над мюнхенской «Баварией», которая выиграла чемпионат Германии в девятый раз подряд.
«Бавария: ДЕВЯТЬ титулов подряд
Когда выиграет другая команда?», — прокомментировал Момани свою работу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.