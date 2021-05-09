Томас ТУХЕЛЬ: «Рад, что вратарь оставил нас в игре»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в выездном поединке 35-го тура чемпионата Англии.

«Не могу сказать, что у нас были тактические просчеты, или мы сильно уступали нашим противникам в первом тайме. У нас были индивидуальные ошибки.

В первом тайме Андреас поскользнулся и получил травму, а мы пропустили гол. Такое может случиться. Не должно, но может.

Нам пришлось провести вынужденную замену. И после этого ставят пенальти в наши ворота. Я очень рад, что наш вратарь Менди оставил нас в игре», — считает Тухель.