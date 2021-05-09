Яна СУРКИС: «У папы миллион звонков вечером»

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, рассказала, какой её отец на работе и дома.

«Мне кажется, он разделяет работу и дом, но другие люди не дают ему разделять. Ему постоянно звонят, у него миллион звонков вечером. У него свободное время начинается в 11 часов вечера и до 3 часов ночи. Он очень поздно ложится спать. Он смотрит сериалы, фильмы, отдыхает, пьет чай. В это время он может себе позволить не думать о работе», - сказала Яна Суркис.

Напомним, ранее Игорь Суркис пообещал дать интервью на украинском языке.