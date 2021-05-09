Яна СУРКИС: «У папы миллион звонков вечером»

Дочь президента «Динамо» рассказала, какой Игорь Суркис на работе и дома

  • 09.05.2021 11:31
  • 1821 просмотр
  • 3 комментария
Яна СУРКИС: «У папы миллион звонков вечером»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, рассказала, какой её отец на работе и дома.

«Мне кажется, он разделяет работу и дом, но другие люди не дают ему разделять. Ему постоянно звонят, у него миллион звонков вечером. У него свободное время начинается в 11 часов вечера и до 3 часов ночи. Он очень поздно ложится спать. Он смотрит сериалы, фильмы, отдыхает, пьет чай. В это время он может себе позволить не думать о работе», - сказала Яна Суркис.

Напомним, ранее Игорь Суркис пообещал дать интервью на украинском языке.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.05.2021 12:18
    -1
    женихи звонят- свататься))))
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    Sergio Grampo
    online
      Sergio Grampo, 09.05.2021 12:09
    +1
    marko2020, 09.05.2021 12:01
    Миллион звонков за вечер чисто физически не может быть, если только это не звонки по типу "алло, ты лох" и ложат трубку🤷‍♂️
    Вы в школе вообще учились? Если б учились, то вероятно узнали бы значение слова "гипербола" и его употребление...
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 09.05.2021 12:01
    -1
    Миллион звонков за вечер чисто физически не может быть, если только это не звонки по типу "алло, ты лох" и ложат трубку🤷‍♂️
    Ссылка
    Sergio Grampo
    online
      Sergio Grampo, 09.05.2021 12:09
    +1
    marko2020, 09.05.2021 12:01
    Миллион звонков за вечер чисто физически не может быть, если только это не звонки по типу "алло, ты лох" и ложат трубку🤷‍♂️
    Вы в школе вообще учились? Если б учились, то вероятно узнали бы значение слова "гипербола" и его употребление...
    Ссылка
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