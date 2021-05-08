Суркис пообещал дать интервью на украинском языке

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, когда даст интервью на украинском языке.
- Когда мы с вами запишем интервью на украинском языке?
- Я могу с вами сейчас начать говорить на украинском языке. Когда скажете - тогда и запишем.
- Давайте с вами заключим пари! Если наш выпуск наберет 5 тысяч лайков, то следующее интервью мы с вами пишем на украинском языке.
- Пусть будет так, - заверил Игорь Суркис.
Ранее Игорь Суркис признался, за какой европейский клуб болеет.
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Источник — Футбол 1/2/3
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