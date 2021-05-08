Суркис пообещал дать интервью на украинском языке

Президент «Динамо» заключил пари с Игорем Бурбасом

  • 08.05.2021 11:11
  • 1006 просмотров
  • 9 комментариев
Суркис пообещал дать интервью на украинском языке
© Футбол 1/2/3

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, когда даст интервью на украинском языке.

- Когда мы с вами запишем интервью на украинском языке?
- Я могу с вами сейчас начать говорить на украинском языке. Когда скажете - тогда и запишем.

- Давайте с вами заключим пари! Если наш выпуск наберет 5 тысяч лайков, то следующее интервью мы с вами пишем на украинском языке.
- Пусть будет так, - заверил Игорь Суркис.

Ранее Игорь Суркис признался, за какой европейский клуб болеет.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 12:12
    0
    J0e777, 08.05.2021 12:09
    Это не город, днонецкие - это состояние души человека. Знаешь, есть такое выражение "Можно выбить человека из Донецка, но Донецк из человека уже не выбьешь"
    Знаешь что у тебя нет мозгов?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.05.2021 12:09
    0
    Дыряво 💩, 08.05.2021 12:05
    а что такое днОнецк ,есть такой город ?сепаратюга давай расскажи ?
    Это не город, днонецкие - это состояние души человека. Знаешь, есть такое выражение "Можно выбить человека из Донецка, но Донецк из человека уже не выбьешь"
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 12:05
    -1
    J0e777, 08.05.2021 12:04
    кто же днонецких любит?
    а что такое днОнецк ,есть такой город ?сепаратюга давай расскажи ?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.05.2021 12:04
    -1
    Дыряво 💩, 08.05.2021 11:59
    любишь сепаратюг кантон ?
    кто же днонецких любит?
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 11:59
    -2
    J0e777, 08.05.2021 11:17
    Какой вопрос журналюги, такой и ответ
    любишь сепаратюг кантон ?
    Ссылка
    Добрый Хоррор
    online
      Добрый Хоррор, 08.05.2021 11:34
    0
    REALIST, 08.05.2021 11:15
    ... ну прямо подвиг у виконанні опезежиста....
    Идиотина упоротая, какое отношение имеет Игорь Суркис к ОПЗЖ? Уже махровый патриотизм последнюю извилину уничтожил? Жертва мэсного недообразования.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.05.2021 11:17
    +1
    REALIST, 08.05.2021 11:15
    ... ну прямо подвиг у виконанні опезежиста....
    Какой вопрос журналюги, такой и ответ
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 08.05.2021 11:15
    0
    ... ну прямо подвиг у виконанні опезежиста....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.05.2021 11:14
    +2
    Спасибо суркису за одолжение-его величество согласилось дать интервью на украинском
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.05.2021 11:14
    +2
    Спасибо суркису за одолжение-его величество согласилось дать интервью на украинском
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.05.2021 11:17
    +1
    REALIST, 08.05.2021 11:15
    ... ну прямо подвиг у виконанні опезежиста....
    Какой вопрос журналюги, такой и ответ
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 12:12
    0
    J0e777, 08.05.2021 12:09
    Это не город, днонецкие - это состояние души человека. Знаешь, есть такое выражение "Можно выбить человека из Донецка, но Донецк из человека уже не выбьешь"
    Знаешь что у тебя нет мозгов?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.05.2021 12:09
    0
    Дыряво 💩, 08.05.2021 12:05
    а что такое днОнецк ,есть такой город ?сепаратюга давай расскажи ?
    Это не город, днонецкие - это состояние души человека. Знаешь, есть такое выражение "Можно выбить человека из Донецка, но Донецк из человека уже не выбьешь"
    Ссылка
    Добрый Хоррор
    online
      Добрый Хоррор, 08.05.2021 11:34
    0
    REALIST, 08.05.2021 11:15
    ... ну прямо подвиг у виконанні опезежиста....
    Идиотина упоротая, какое отношение имеет Игорь Суркис к ОПЗЖ? Уже махровый патриотизм последнюю извилину уничтожил? Жертва мэсного недообразования.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 08.05.2021 11:15
    0
    ... ну прямо подвиг у виконанні опезежиста....
    Ссылка
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