ФОТО. Особенное. В Риме создали мороженое в честь Моуриньо

Компания Amo создала особенное мороженое в честь Жозе Моуриньо, который в следующем сезоне станет новым главным тренером итальянской «Ромы».

Мороженое имеет вкус цитрусовых, смешанных с белым шоколадом. Оно получило название Special One и описывается как «глоток свежего воздуха, радости и энергии».

Кроме того, для рекламы была использована фотография португальского специалиста со скрещенными руками, а его знаменитая фраза «Zero Titoli» (ноль титулов) была преобразована во фразу «Zero Zuccheri» (ноль сахара).