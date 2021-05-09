ФОТО. Особенное. В Риме создали мороженое в честь Моуриньо

Мороженое имеет вкус цитрусовых, смешанных с белым шоколадом

  • 09.05.2021 09:53
  • 772 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Особенное. В Риме создали мороженое в честь Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Компания Amo создала особенное мороженое в честь Жозе Моуриньо, который в следующем сезоне станет новым главным тренером итальянской «Ромы».

Мороженое имеет вкус цитрусовых, смешанных с белым шоколадом. Оно получило название Special One и описывается как «глоток свежего воздуха, радости и энергии».

 

 

Кроме того, для рекламы была использована фотография португальского специалиста со скрещенными руками, а его знаменитая фраза «Zero Titoli» (ноль титулов) была преобразована во фразу «Zero Zuccheri» (ноль сахара).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 09.05.2021 10:44
    0
    Цікаво, після нього залишається такий же мерзотний присмак, як і після гри команд Моуріньо?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 10:34
    +1
    После употребления этого мороженного,досрочное посещение туалета гарантированно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 10:34
    +1
    После употребления этого мороженного,досрочное посещение туалета гарантированно
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 09.05.2021 10:44
    0
    Цікаво, після нього залишається такий же мерзотний присмак, як і після гри команд Моуріньо?
    Ссылка
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