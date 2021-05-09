Дмитрий РИЗНЫК: «В матче с Минаем настраиваемся только на победу»

Вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная».

«Прибыли в боевом настроении. Завтрашнюю игру ждем. И неважно, что она последняя в сезоне. Настраиваемся только на победу.

Есть потери. Игорь Пердута не сможет сыграть, дисквалификация у Якубу», - рассказал Ризнык.

Матч «Минай» – «Ворскла» состоится в воскресенье, 9 мая. Начало в 14:00.