Дмитрий РИЗНЫК: «В матче с Минаем настраиваемся только на победу»

Вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против «Миная».
«Прибыли в боевом настроении. Завтрашнюю игру ждем. И неважно, что она последняя в сезоне. Настраиваемся только на победу.
Есть потери. Игорь Пердута не сможет сыграть, дисквалификация у Якубу», - рассказал Ризнык.
Матч «Минай» – «Ворскла» состоится в воскресенье, 9 мая. Начало в 14:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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