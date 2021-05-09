Первая лига. Битва Давида и Голиафа, подвиг Нивы, хет-трик Агапова

Обзор 25-го тура Первой лиги

  • 09.05.2021 08:50
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Первая лига. Битва Давида и Голиафа, подвиг Нивы, хет-трик Агапова
© ФК Верес

Накануне  состоялись матчи 25-го тура Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию обзор этих поединков.

В Кременчуге «Кремень» уступил со счетом 1:3 «Ниве» в очень необычном матче. Хозяева поля повели в счете на 11-й минуте после реализованного пенальти. Но на 31-й минуте у гостей красную карточку получил Максим Механив. И, играя в меньшинстве, команда из Тернополя проявила характер, сумев во втором тайме забить три мяча в ворота соперника и не пропустить. Героями встречи стали Игорь Семенина, который оформил дубль, а также Максим Процив. Таким образом в битве команд, которые борются за сохранение прописки в Первой лиги, победила «Нива» и теперь тернопольская команда с 24 очками идет 12-й. А «Кремень» с 20 баллами идет 15-м и находится в зоне вылета.

«Горняк-Спорт» также пропустил дома три мяча. Только в этом поединке уже проигравшая команда играла в меньшинстве. «Альянс» уже на 1-й минуте вывел вперед Николай Агапов, которому суждено было стать героем поединка. Но на 5-й минуте встречи сравнял счет Лукас Вентура, который стал в какой-то мере антигероем поединка. Агапов еще до перерыва оформил дубль, и команда из Липовой Долины ушла на перерыв с перевесом в счете. На 63-й минуте Сергей Романов выровнял положение. А уже на 68-й минуте Вентура получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. На 72-й минуте Агапов оформил хет-трик, что позволило «Альянсу» победить в гостях со счетом 2:3. Команды после этого матча остаются крепкими середняками – «Альянс» с 37 очками 7-й, а «Горняк-Спорт» с 32 баллами – 9-й.

«Верес» довольно комфортно победил в матче с аутсайдером Первой лиги «Кристаллом». Эту встречу по праву можно назвать битвой Давида с Голиафом. На 45-й минуте у херсонцев был удален Никита Ходаковский. Имея численное превосходство, команда из Ровно дважды распечатала ворота гостей после точных ударов Геннадия Пасича и Михаила Шестакова с пенальти. Для Шестакова это седьмой гол в сезоне и он вклинился в гонку голеадоров лиги. Команды остаются по разные полюса турнирной таблицы. Если «Верес» с 55 очками уверенно лидирует, имея в запасе два матча, то «Кристалл» с 9 баллами идет на 16-м месте, отставая от зоны невылета на 12 пунктов.

«Прикарпатье» победил «Агробизнес» и добыл важные очки. Самое интересное в поединке происходило во второй половине встречи. Сначала за иванофранковцев забили мячи Роман Дитко и Андрей Хома, что позволило хозяевам поля выйти вперед со счетом 2:0. Ложкой меда в бочке дегтя для команды из Волочиска стал гол в дополнительное время в исполнении Руслана Черненко, который с 12 голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров Первой лиги. Также отметим, что «Прикарпатье» доигрывал встречу в меньшинстве, так как в компенсированное время две желтых карточки получил Василий Цюцюра. Но и это не помогло «агрономам» сравнять счет. Для «Прикарпатья» эта победа была очень важной, так как иванофранковцы с 21 очком теперь 14-е и на данный момент не вылетают из Первой лиги. «Агробизнес» с 45 очками четвертый и от третьего места команду отделяет 2 балла.

В дерби команд с берега Черного моря «Николаев» - «Черноморец» победила дружба. Соперники расписали мировую 1:1 благодаря голам Владислава Охрончука и Артура Авагимяна. Отметим, что одесситы сравняли счет уже на 90+3-й минуте, потому для них ничейный результат в этой морской битве можно расценивать как на вес золота! Что касается «корабелов», то в теории они еще могут пободаться за повышение в классе. Они с 40 очками пятые и имеют игру в запасе. От третьей позиции их отделяет 7 баллов. А вот «моряки» с 52 очками идут вторыми и, похоже, подопечные Алексея Антонова решат задачу выхода в УПЛ.

Удивил в этом туре «Авангард», который играл с «Волынью». Луцкая команда вышла вперед на 11-й минуте после гола Владислава Приймака. Но, когда уже дело шло к финальному свистку краматорчане сумели закамбэчить после голов Дениса Скотаренко и Романа Толочко, который реализовал пенальти. «Авангард» теперь с 23 очками идет 13-м, а «Волынь» с 37 баллами шестая. Лучане имеют два матча в запасе, а потому списывать их с гонки за выход в УПЛ рано.

В матче «ВПК-Агро» и «Полесья» были зафиксированы нули. Команды находятся в комфортной зоне и по соседству. «Агрономы» с 28 очками 11-е, а житомирцы с 29 баллами – 10-е.

Также вничью завершился поединок между «Оболонью» и «Металлистом 1925». Оба мяча были забиты в первом тайме. На точный удар «пивовара» Алексея Щебетуна харьковчане ответили голом в раздевалку от Дмитрия Крыськива. Интересно, что в этой встрече дебютировал на тренерском мостике киевлян Валерий Иващенко, который заменил на посту главного тренера Павла Яковенко. «Оболонь» с 34 очками восьмая и, наверное, «пивоварам» уже нужно думать о следующем сезоне, в котором придется заново решать задачу выхода в УПЛ. А вот «Металлист 1925» идет с 47 баллами третьим и на данный момент выходит в Премьер-лигу.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 25-й тур

7 мая

«Кремень» - «Нива» - 1:3
Голы: Семенов, 11 (с пенальти) – Семенина, 57, 72, Процив, 90+4.

Удаление: Механив, 31 («Нива»).

«Горняк-Спорт» - «Альянс» - 2:3
Голы: Вентура, 5, Романов, 63 – Агапов, 1, 39, 72.

Удаление: Вентура, 68 («Горняк-Спорт»).

«Верес» - «Кристалл» - 2:0
Голы: Пасич, 52, Шестаков, 68 (с пенальти).

Удаление: Ходаковский, 45 («Кристалл»).

«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 2:1
Голы: Дитко, 63, Хома, 86 – Черненко, 90+1.

Удаление: Цюцюра, 90+5 («Прикарпатье»).

«Николаев» - «Черноморец» - 1:1
Голы: Охрончук, 40 – Авагимян, 90+3.

«Авангард» - «Волынь» - 2:1
Голы: Скотаренко, 79, Толочко, 90+1 (с пенальти) – Приймак, 11.

«ВПК-Агро» - «Полесье» - 0:0

8 мая

«Оболонь» - «Металлист 1925» - 1:1
Голы: Щебетун, 15 – Крыськив, 45+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

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Источник — Sport.ua

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