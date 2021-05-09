В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде разгромил «Специю» со счетом 4:1.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Специя).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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