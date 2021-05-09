Интер – Сампдория – 5:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 35 тура чемпионата Италии «Интер» разгромил «Сампдорию» со счетом 5:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Интер Милан).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Бальде Кейта (Сампдория).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Гальярдини (Интер Милан).
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Источник — YouTube
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