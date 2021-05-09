Полузащитник Миная: «Хотели доказать, что не причастны к нечестным играм»

Даниил Кныш рассказал о скандальном матче

  • 09.05.2021 04:21
  • 84 просмотра
  • 0 комментариев
Полузащитник Миная: «Хотели доказать, что не причастны к нечестным играм»
© ФК Минай. Даниил Кныш (слева)

Полузащитник «Миная» Даниил Кныш рассказал, почему закарпатская команда отказывалась выходить на матч 25 тура с «Шахтером» и чем было вызвано отсутствие группы ведущих игроков.

«Наше решение не выходить на поединок было вызвано аномально подскочившими котировками ставок букмекеров. Важно было оперативно принять какое-то решение, ибо каждое наше неудачное действие на футбольном поле могло восприниматься как пособничество «Шахтеру». На мой взгляд, даже если бы мы играли в сильнейшем составе, то было бы очень сложно добиться даже ничейного итога, который бы позволил нам продолжить борьбу за выживание. Просто своим протестом мы хотели доказать, что не причастны к нечестным играм.

Кстати, что касается нашего состава, то здесь тоже ничего чрезвычайного. Играли те, кто был в строю. Из-за дисквалификации отсутствовал Андрей Ткачук, давно находятся в лазарете Денис Кожанов, Анатолий Нуриев, уже в Киеве стало известно, что в матче с «Шахтером» нам не помогут из-за повреждений Артем Милевский и Александр Петрусенко. Никаких задолженностей в «Минае» нет. На днях должны получить зарплату за апрель. Поэтому досадно, что все закончилось для «Миная» так печально».

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности