Полузащитник Миная: «Хотели доказать, что не причастны к нечестным играм»

Полузащитник «Миная» Даниил Кныш рассказал, почему закарпатская команда отказывалась выходить на матч 25 тура с «Шахтером» и чем было вызвано отсутствие группы ведущих игроков.

«Наше решение не выходить на поединок было вызвано аномально подскочившими котировками ставок букмекеров. Важно было оперативно принять какое-то решение, ибо каждое наше неудачное действие на футбольном поле могло восприниматься как пособничество «Шахтеру». На мой взгляд, даже если бы мы играли в сильнейшем составе, то было бы очень сложно добиться даже ничейного итога, который бы позволил нам продолжить борьбу за выживание. Просто своим протестом мы хотели доказать, что не причастны к нечестным играм.

Кстати, что касается нашего состава, то здесь тоже ничего чрезвычайного. Играли те, кто был в строю. Из-за дисквалификации отсутствовал Андрей Ткачук, давно находятся в лазарете Денис Кожанов, Анатолий Нуриев, уже в Киеве стало известно, что в матче с «Шахтером» нам не помогут из-за повреждений Артем Милевский и Александр Петрусенко. Никаких задолженностей в «Минае» нет. На днях должны получить зарплату за апрель. Поэтому досадно, что все закончилось для «Миная» так печально».

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.