Лига 1 для Кухаревича. Труа вышел в сильнейший французский дивизион

В поединке 37 тура французской Лиги 2 «Труа» обыграл «Дюнкерк» со счетом 2:0 и обеспечил себе выход в Лигу 1.

Это уже четвертый выход «Труа» в сильнейший французский дивизион. Последний раз этот французский клуб вылетел из Лиги 1 после сезона 2017/2018.

Отметим, что со следующего сезона за «Труа» будет выступать украинец Николай Кухаревич.