Лига 1 для Кухаревича. Труа вышел в сильнейший французский дивизион

В поединке 37 тура французской Лиги 2 «Труа» обыграл «Дюнкерк» со счетом 2:0 и обеспечил себе выход в Лигу 1.
Это уже четвертый выход «Труа» в сильнейший французский дивизион. Последний раз этот французский клуб вылетел из Лиги 1 после сезона 2017/2018.
Отметим, что со следующего сезона за «Труа» будет выступать украинец Николай Кухаревич.
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Источник — Sport.ua
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