Определился второй финалист Мастерса в Мадриде

Определился второй финалист на грунтовом Мастерсе в Мадриде.



Им стал восьмой сеяный Маттео Берреттини, который добыл путевку в финал в матче с Каспером Руудом из Норвегии.



Мадрид. Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4



В финале Берреттини сразится с Александром Зверевым из Германии, который уже выбил из борьбы Рафаэля Надаля и Доминика Тима.