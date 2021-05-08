Определился второй финалист Мастерса в Мадриде

Определился второй финалист на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
Им стал восьмой сеяный Маттео Берреттини, который добыл путевку в финал в матче с Каспером Руудом из Норвегии.
Мадрид. Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4
В финале Берреттини сразится с Александром Зверевым из Германии, который уже выбил из борьбы Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
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Источник — Sport.ua
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