Определился второй финалист Мастерса в Мадриде

В матче за титул он будет андердогом

  • 08.05.2021 23:31
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Определился второй финалист Мастерса в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Определился второй финалист на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
 
Им стал восьмой сеяный Маттео Берреттини, который добыл путевку в финал в матче с Каспером Руудом из Норвегии.
 
Мадрид. Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4
 
В финале Берреттини сразится с Александром Зверевым из Германии, который уже выбил из борьбы Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

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Источник — Sport.ua

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