Ранее он обыграл Надаля. Известен первый финалист Мастерса в Мадриде

Шестая ракетка мира Александр Зверев продолжает побеждать на грунтовом Мастерсе в Мадриде.



В полуфинальном матче немец в двух сетах обыграл третьего сеяного Доминика Тима из Австрии.



Мадрид. Полуфинал

Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:4



Отметим, что на предыдущей стадии Зверев разобрался с Рафаэлем Надалем, впервые обыграв испанца на его любимом покрытии.



В матче за титул немецкий теннисист сразится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия).