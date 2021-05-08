Ранее он обыграл Надаля. Известен первый финалист Мастерса в Мадриде

Александр Зверев набрал фантастическую форму

  • 08.05.2021 18:49
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Ранее он обыграл Надаля. Известен первый финалист Мастерса в Мадриде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Шестая ракетка мира Александр Зверев продолжает побеждать на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
 
В полуфинальном матче немец в двух сетах обыграл третьего сеяного Доминика Тима из Австрии. 
 
Мадрид. Полуфинал
Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:4
 
Отметим, что на предыдущей стадии Зверев разобрался с Рафаэлем Надалем, впервые обыграв испанца на его любимом покрытии.
 
В матче за титул немецкий теннисист сразится с победителем пары  Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия).

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Источник — Sport.ua

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