Ранее он обыграл Надаля. Известен первый финалист Мастерса в Мадриде

Шестая ракетка мира Александр Зверев продолжает побеждать на грунтовом Мастерсе в Мадриде.
В полуфинальном матче немец в двух сетах обыграл третьего сеяного Доминика Тима из Австрии.
Мадрид. Полуфинал
Александр Зверев (Германия) – Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 6:4
Отметим, что на предыдущей стадии Зверев разобрался с Рафаэлем Надалем, впервые обыграв испанца на его любимом покрытии.
В матче за титул немецкий теннисист сразится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия).
Источник — Sport.ua
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