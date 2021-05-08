ЗИНЧЕНКО: «Перед ПСЖ приснилось, что укусила змея туда, куда попал мяч»

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал момент с отмененным пенальти в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против с ПСЖ (2:0).



- Я был на миллион процентов уверен, что пенальти не будет, поскольку есть ВАР, они проверят и все посмотрят.



- ВАР тоже иногда ошибается...

- Я прекрасно понимал, куда мяч попал, там ситуация была высосана из пальца. В этом эпизоде невозможно было докопаться и найти пенальти. Самое, возможно, мистическое совпадение, что за несколько дней до самой игры мне приснился сон: я спасаю свою собаку от змеи, пострадал, змея укусила меня именно в то место, куда попал мяч. Люди могут поверить или нет, но я такого еще не видел.



- Сразу побежал к боковому, что ты ему говорил на английском?

- Ситуация была такая: шла подача, я увернулся от мяча, он попал в спину, а я уже побежал открываться и смотрю, что судья ставит пенальти. Я сразу сказал, что это невозможно. После того как пенальти отменили, я подбежал к боковому и сказал: «Я понимаю, что главный судья мог не видеть эпизод, но вы должны подсказать ему», – на что он мне ничего не ответил, просто промолчал.



Я целую неделю думал об этом матче, анализировал и был на 100% сконцентрирован, поэтому не знаю, сыграл ли этот эпизод какую-то роль.