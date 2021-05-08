ВИДЕО. Как ассистировал Ярмоленко в матче против Арсенала за команду U-23

Андрей Ярмоленко сыграл матч за «Вест Хэм» в чемпионате Англии U-23 и отличился ассистом.
Украинец провел все 90 минут в игре с «Арсеналом» (2:2). На 87-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу.
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Источник — Sport.ua
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