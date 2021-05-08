ВИДЕО. Как ассистировал Ярмоленко в матче против Арсенала за команду U-23

Украинец сделал шаг к основе «Вест Хэма»

  • 08.05.2021 22:13
  • 1612 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как ассистировал Ярмоленко в матче против Арсенала за команду U-23
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко сыграл матч за «Вест Хэм» в чемпионате Англии U-23 и отличился ассистом.
 
Украинец провел все 90 минут в игре с «Арсеналом» (2:2). На 87-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    pas2012
    online
      pas2012, 08.05.2021 22:42
    +2
    Скоро буде як асистував на тренуванні...майте повагу до нього краще нічого не пишіть.
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 08.05.2021 22:30
    +1
    ... и с ними дядька Черномор.
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 08.05.2021 22:42
    +2
    Скоро буде як асистував на тренуванні...майте повагу до нього краще нічого не пишіть.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.05.2021 22:30
    +1
    ... и с ними дядька Черномор.
    Ссылка
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