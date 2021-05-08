Ярмоленко в матче за Вест Хэм U-23 отметился результативной передачей

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл матч за «Вест Хэм» в чемпионате Англии U-23.

Украинец провел все 90 минут в игре с «Арсеналом» (2:2). На 87-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу.

Отметим, что Ярмоленко еще не выходил на поле за первую команду после восстановления от травмы, которую он получил в начале февраля. Игрок дважды попадал в заявку.

В этом сезоне украинский хавбек сыграл 22 матча за клуб, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.