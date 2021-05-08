Ярмоленко в матче за Вест Хэм U-23 отметился результативной передачей

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл матч за «Вест Хэм» в чемпионате Англии U-23.
Украинец провел все 90 минут в игре с «Арсеналом» (2:2). На 87-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу.
Отметим, что Ярмоленко еще не выходил на поле за первую команду после восстановления от травмы, которую он получил в начале февраля. Игрок дважды попадал в заявку.
В этом сезоне украинский хавбек сыграл 22 матча за клуб, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
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Источник — Sport.ua
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