Ярмоленко в матче за Вест Хэм U-23 отметился результативной передачей

Украинец пока играет за молодежную команду лондонцев

  • 08.05.2021 09:37
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Ярмоленко в матче за Вест Хэм U-23 отметился результативной передачей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл матч за «Вест Хэм» в чемпионате Англии U-23.

Украинец провел все 90 минут в игре с «Арсеналом» (2:2). На 87-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу.

Отметим, что Ярмоленко еще не выходил на поле за первую команду после восстановления от травмы, которую он получил в начале февраля. Игрок дважды попадал в заявку.

В этом сезоне украинский хавбек сыграл 22 матча за клуб, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Источник — Sport.ua

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