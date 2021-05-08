Ювентус – Милан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Италии

  • 08.05.2021 21:55
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Ювентус – Милан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 35-готура итальянской Серии А «Ювентус» – «Милан».

«За четыре тура до завершения этого сезона Серии А начинается непримиримое выяснение отношений за самые высокие места, начиная со второго, так как чемпион уже давно известен и это миланский «Интер» Антонио Конте. Именно от этого клуба «Шахтер» не пропустил ни одного мяча в двух матчах и в придачу дважды обыграл «Реал» в рамках Лиги чемпионов. «Горняки» выбили миланистов из еврокубков, что очень разозлило их и заставило максимально сконцентрироваться на Серии А и, как видим, вполне успешно.

Чего не скажешь о «Ювентусе», который потерял чемпионство и невнятно играет под руководством молодого и неопытного Андреа Пирло. Имея в наличии суперзвезду Криштиану Роналду, туринский клуб только благодаря ему борется за место в Лиге чемпионов, а не за счет поставленной командной игры. Португалец спас «Юве» 2-го мая в Удине, когда забил два гола в концовке поединка и туринцы победили 1:2. Без Роналду «Старая Синьора» занимала бы места с пятого по седьмое. Вот насколько важна роль личности! А кстати сегодняшний «Милан» сложно представить без Златана Ибрагимовича и Хакана Чалханоглу.

«Юве» в предыдущих восьми матчах дважды проиграл и дважды сыграл вничью. У «Милана» было два поражения в предыдущих трех матчах. У «Аталанты», «Юве» и «Милана» сейчас по 69 очков. У «Наполи» Дженнаро Гаттузо 67 баллов и столько же по потерянным у «Лацио» Симоне Индзаги. У «Юве» очень сложный календарь. После поединка с «Миланом» им предстоит сыграть с «Сассуоло» и «Интером», затем финал Кубка Италии с «Аталантой» и потом уже их ждет более легкий матч с «Болоньей».

«Милан», наверное, после матча с «Ювентусом» не будет уезжать из Турина, так как у них следующий поединок также выездной с «Торино». Затем у «россонери» матч с «Кальяри» и заключительная встреча с «Аталантой». Игра с бергамасками возможно будет решающей в борьбе за медали. А вот у «Аталанты» проще календарь («Парма», «Беневенто», «Дженоа», «Ювентус» (финал Кубка) и «Милан»). Но самый оптимальный вариант матчей у «Наполи» («Специя», «Удинезе», «Фиорентина» и «Верона»). Вот такие необычные и непредсказуемые расклады.

Очки теряют все, но здесь уже маячит финишная ленточка, поэтому все мобилизованы и рвутся в бой. Всем есть что доказывать – командам, футболистам и тренерам. Постоянное напряжение витает в воздухе. И вот сейчас эти тренеры встречаются в очном поединке в Турине. У каждой из команд свои козыри, лидеры и недостатки. Кстати «Милан» очень плохо играет с лидерами. Они 0:3 проиграли «Ювентусу» в Серии А и им же 1:2 в Кубке Италии. Также «россонери» уступили 0:3 «Аталанте», «Наполи» (0:1), «Сассуоло» (1:2) и «Лацио» (0:3). На основании этой информации я отдаю предпочтение туринцам, которые смогут собраться в решающих матчах.

Не пропустите этот матч, в первую очередь, из-за характера футболистов, из-за умения выжимать максимум из ничего, из-за действий лидеров и эмоций. Обе команды много забивают – «Ювентус» (67), а «Милан» (62). Но туринцы меньше пропустили (31 против 41). Не исключаю итоговый счет 2:1 в пользу «Ювентуса», - сказал Грозный.

Матч «Ювентус» – «Милан» состоится 9-го мая. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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