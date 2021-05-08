Тренер Миная: «Настроение в команде не из лучших»

Наставник «Миная» Николай Цымбал дал комментарий перед матчем последнего тура УПЛ против «Ворсклы».

«Настроение не из лучших, психологически команда ощущает себя не самым лучшим образом. Плюс много травмированных на финише сезона, не можем рассчитывать на группу ведущих игроков. Это и Нуриев, и Путрусенко, и Ковтун, и другие».

«Много игроков», - сказал Цымбал.

«Минай» в прошлом туре со скандалом вылетел из УПЛ.