Тренер Миная: «Настроение в команде не из лучших»

Николай Цымбал рассказал о состоянии команды перед последним туром

  • 08.05.2021 21:33
  • 1834 просмотра
  • 2 комментария
Тренер Миная: «Настроение в команде не из лучших»
© minajfootballclub

Наставник «Миная» Николай Цымбал дал комментарий перед матчем последнего тура УПЛ против «Ворсклы».

«Настроение не из лучших, психологически команда ощущает себя не самым лучшим образом. Плюс много травмированных на финише сезона, не можем рассчитывать на группу ведущих игроков. Это и Нуриев, и Путрусенко, и Ковтун, и другие».

«Много игроков», - сказал Цымбал.

«Минай» в прошлом туре со скандалом вылетел из УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 08.05.2021 22:19
    0
    А я думал наоборот, заработали и мыслями уже на Мальдивах.
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 08.05.2021 21:45
    +3
    Так а чего миля хлеб не отрабатывает, он в футбол уже не может, так хоть шутом пусть побудет
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 08.05.2021 21:45
    +3
    Так а чего миля хлеб не отрабатывает, он в футбол уже не может, так хоть шутом пусть побудет
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 08.05.2021 22:19
    0
    А я думал наоборот, заработали и мыслями уже на Мальдивах.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности