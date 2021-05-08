Скрытая камера. Что происходило в подтрибунном помещении перед игрой Миная

«Минай» опоздал на стадион, а матч начался с 35-минутным опозданием

  • 08.05.2021 08:25
  • 3609 просмотров
  • 2 комментария
Скрытая камера. Что происходило в подтрибунном помещении перед игрой Миная
© ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» опубликовал видео из подтрибунного помещения перед скандальной игрой против «Миная» (4:0).

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. «Минай» опоздал на стадион, а матч начался с 35-минутным опозданием. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.

Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.

ВИДЕО. Скрытая камера. Что происходило в подтрибунном помещении перед игрой «Миная»

  • Разгромная победа «Шахтера» над «Минаем».
  • Дубль Тараса Степаненко, болельщики на стадионе.
  • Что происходило в подтрибунном помещении до начала матча?
  • Моменты, которые не попали в трансляцию поединка.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(14 голосов)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 08.05.2021 08:59
    +1
    Цікаво, що нещодавно був скандал із суддями, які розмовляють не Державною мовою. Павелко вибачався, що такого більше не буде. І отінший суддя розмовляє знову не Держваною мовою.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.05.2021 08:54
    +1
    Кто разрешил съёмку проводить? Только официальный транслятор имеет право снимать в подтребунном помещении. Колорады с геббельсом сильно впрягаются. Видимо у бомжар проблемы будут после 0-4, которые были известны до начала матча.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 08.05.2021 08:59
    +1
    Цікаво, що нещодавно був скандал із суддями, які розмовляють не Державною мовою. Павелко вибачався, що такого більше не буде. І отінший суддя розмовляє знову не Держваною мовою.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 08.05.2021 08:54
    +1
    Кто разрешил съёмку проводить? Только официальный транслятор имеет право снимать в подтребунном помещении. Колорады с геббельсом сильно впрягаются. Видимо у бомжар проблемы будут после 0-4, которые были известны до начала матча.
    Ссылка
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