Донецкий «Шахтер» опубликовал видео из подтрибунного помещения перед скандальной игрой против «Миная» (4:0).

Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. «Минай» опоздал на стадион, а матч начался с 35-минутным опозданием. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.

Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.

ВИДЕО. Скрытая камера. Что происходило в подтрибунном помещении перед игрой «Миная»