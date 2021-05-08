Донецкий «Шахтер» опубликовал видео из подтрибунного помещения перед скандальной игрой против «Миная» (4:0).
Напомним, скандальным получился матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги. «Минай» опоздал на стадион, а матч начался с 35-минутным опозданием. Закарпатская команда закрылась в раздевалке и полчаса не хотела выходить на игру.
Причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров. Некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный матч.
ВИДЕО. Скрытая камера. Что происходило в подтрибунном помещении перед игрой «Миная»
- Разгромная победа «Шахтера» над «Минаем».
- Дубль Тараса Степаненко, болельщики на стадионе.
- Что происходило в подтрибунном помещении до начала матча?
- Моменты, которые не попали в трансляцию поединка.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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