Реал Мадрид – Севилья. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 35-го тура Ла Лиги

  • 08.05.2021 20:50
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Реал Мадрид – Севилья. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 35-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Севилья».

«Опытный «Реал» умеет очень быстро переключаться и уже готов обыграть «Севилью», которая, в свою очередь, настроена победить «королевский клуб», так как они значительно свежее кондиционно. Но не психологически! Потому что, пытаясь дома дожать «Атлетик», андалузцы заменили центрбека на форварда и пропустили в компенсированное время контратаку, которая завершилась голом лидера команды из Бильбао Иньяки Уильямса. В итоге «Севилья» проиграла 0:1. Для «Севильи», которая в восьми предыдущих матчах семь раз победила и раз сыграла вничью, это, наверное, шок до сих пор. 

Есть Дополнительная мотивация у Юлена Лопетеги, тренировавшего «Реал» в 2018 году. Для него это принципиальная игра. Мне видится, что игра будет равной, достаточно открытой с приоритетом команд на атаку. Ничья не устраивает ни одну из команд, но это наиболее вероятный исход поединка. У обоих команд большая группа творческих и конструктивных игроков, а также качественных разноплановых форвардов. Поэтому обе команды обязательно забьют. «Севилья» немного быстрее в середине и попробует это использовать по примеру «Челси». У «королевского клуба» основная нагрузка лежит на группе опытных лидеров во всех линиях. Куртуа в воротах, Рамос – центральный защитник, Каземиро – опорник, Кроос и Модрич – диспетчеры, Бензема – форвард-завершитель. Под стать им и лидеры «Севильи». «Севилья» не проиграет мадридцам. Это сто процентов! И вполне возможно команда из Андалусии будет играть на победу, что вполне правильно в сложившейся ситуации. Получайте удовольствие от футбола группы лидеров испанского чемпионата», - сказал Грозный.

Матч «Реал» Мадрид – «Севилья» состоится 9-го мая. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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