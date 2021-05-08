В воскресенье, 9 мая, состоится поединок двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» встретится с «Александрией».

Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», арбитр из Киева Александр Соловьян даст стартовый свисток в 14:00.

«Заря» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Александрия», за которой можно следить здесь.