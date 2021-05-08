Новичок сборной Украины – об обряде посвящения: «Не сыпьте соль на рану»

Полузащитник «Мариуполя» Артем Бондаренко поделился мыслями о своем будущем обряде посвящения в сборной Украины.



— 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с футболистами Бахрейна, а перед этим новичков ждет посвящение…

— Ох, как говорят, не сыпьте соль на рану (улыбается). С пением у меня не очень.



— Может, тогда танец?

— С этим у меня тоже пока не сложилось.



— Чем тогда можно удивить старожилов сборной?

— Не будем торопить события. Еще есть время как следует подготовиться.

Список Шевченко: все равно есть вопросы