НЕЙМАР: «Рад остаться в ПСЖ. Главная цель - выиграть Лигу чемпионов»

ПСЖ объявил о новом контракте форварда Неймара, который подписал договор до середины 2025 года.
Игрок надеется, что команда выиграет Лигу чемпионов. В прошлом сезоне ПСЖ уступил в финале, а в нынешнем вылетел в полуфинале турнира.
«Я очень рад остаться в ПСЖ. Нужно и дальше стремиться к нашей главной цели и выиграть Лигу чемпионов. Мы приближаемся к этому все ближе и ближе. Уверен, мы добьемся своего».
«За время в ПСЖ я сильно изменился. Были определенные вещи, которых не должно было случиться. Были конфликты, но виден прогресс - и мой личный, и команды», - считает Неймар.
Теперь ПСЖ переключится на продление контракта Килиана Мбаппе.
Источник — AS
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