НЕЙМАР: «Рад остаться в ПСЖ. Главная цель - выиграть Лигу чемпионов»

Команда не может взять главный еврокубковый трофей

  • 08.05.2021 20:11
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  • 1 комментарий
НЕЙМАР: «Рад остаться в ПСЖ. Главная цель - выиграть Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ объявил о новом контракте форварда Неймара, который подписал договор до середины 2025 года.

Игрок надеется, что команда выиграет Лигу чемпионов. В прошлом сезоне ПСЖ уступил в финале, а в нынешнем вылетел в полуфинале турнира.

«Я очень рад остаться в ПСЖ. Нужно и дальше стремиться к нашей главной цели и выиграть Лигу чемпионов. Мы приближаемся к этому все ближе и ближе. Уверен, мы добьемся своего».

«За время в ПСЖ я сильно изменился. Были определенные вещи, которых не должно было случиться. Были конфликты, но виден прогресс - и мой личный, и команды», - считает Неймар.

Теперь ПСЖ переключится на продление контракта Килиана Мбаппе.

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Источник — AS

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 08.05.2021 21:02
    0
    В след году выиграете - уефа пора долги вернуть арабу
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 08.05.2021 21:02
    0
    В след году выиграете - уефа пора долги вернуть арабу
    Ссылка
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