ВИДЕО. Гол Безуса не помог Генту в матче со Стандардом

Украинский легионер «Гента» Роман Безус открыл счет в матче второго тура второго этапа чемпионата Бельгии.
На восьмой минуте встречи против «Стандарда» украинец результативно замкнул прострел своего партнера.
Для Безуса это третий гол в текущем чемпионате, также на его счету два ассиста в 23 сыгранных матчах. Месяц назад он отличился дублем в матче с «Шарлеруа».
К сожалению, команда Безуса и Яремчука проиграла.
Чемпионат Бельгии. 2-й тур второго этапа
«Стандард» – «Гента» – 2:1
Голы: 0:1 - 8 Безус, 1:1 - 61 Амалла, 2:1 - 77 Баликвиша
Видео гола Безуса
Источник — Sport.ua
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