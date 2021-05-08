Стаховский взял второй титул в парном разряде подряд

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем челленджера в Праге в парном разряде.
В матче за титул украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом в двух сетах обыграл хорватскую пару, посеянную под третьим номером.
Прага. Финал
Сергей Стаховский / Марк Полманс – Иван Сабанов / Матей Сабанов – 6:3, 6:4
Отметим, что это уже второй совместный титул Стаховского и Полманса. На прошлой неделе они выиграли турнир аналогичной категории в Остраве.
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Источник — Sport.ua
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