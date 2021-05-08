Стаховский взял второй титул в парном разряде подряд

Украинец продолжил победную серию в дуэте с австралийцем Марком Полмансом

  • 08.05.2021 18:11
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Стаховский взял второй титул в парном разряде подряд
© Martin Sidorják / I.ČLTK Prage Open. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем челленджера в Праге в парном разряде.
 
В матче за титул украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом в двух сетах обыграл хорватскую пару, посеянную под третьим номером. 
 
Прага. Финал
Сергей Стаховский / Марк Полманс – Иван Сабанов / Матей Сабанов – 6:3, 6:4
 
Отметим, что это уже второй совместный титул Стаховского и Полманса. На прошлой неделе они выиграли турнир аналогичной категории в Остраве.

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Источник — Sport.ua

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