Новичок Зари: «Можете быть уверены – я стану лучшим»

17-летний бразильский форвард Гильерме Энрике прокомментировал свой переход в луганскую «Зарю»:
«Это были годы упорной борьбы, но в конечном итоге мечта сбылась. Благодаря Богу, моей семье и силе воли. Я и подумать не мог, что в 17 лет попаду в какой-то большой европейский клуб. Можете быть уверены – я стану лучшим.
Благодарю всех, кто поддерживал и поддерживает меня, кто поверил в меня. Спасибо моей семье за то, что были моей самой большой поддержкой и опорой. Благодарю «Ботафого» и сборную Бразилии за то, что дали мне необходимую школу и заложили прочный фундамент для дальнейшей карьеры.
Передо мной открываются новые двери со своими испытаниями. Но я верю, что все случится ровно так, как задумал Бог. Я очень счастлив и мотивирован проявить себя. Фанаты «Зари» могут быть уверены, что я буду прикладывать максимальные усилия в каждом матче и забью много голов».
Источник — Instagram
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