Новичок Зари: «Можете быть уверены – я стану лучшим»

Гильерме – о переходе в «Зарю»

  • 08.05.2021 16:07
  • 877 просмотров
  • 3 комментария
Новичок Зари: «Можете быть уверены – я стану лучшим»
© ФК Заря. Гильерме Энрике

17-летний бразильский форвард Гильерме Энрике прокомментировал свой переход в луганскую «Зарю»:

«Это были годы упорной борьбы, но в конечном итоге мечта сбылась. Благодаря Богу, моей семье и силе воли. Я и подумать не мог, что в 17 лет попаду в какой-то большой европейский клуб. Можете быть уверены – я стану лучшим.

Благодарю всех, кто поддерживал и поддерживает меня, кто поверил в меня. Спасибо моей семье за то, что были моей самой большой поддержкой и опорой. Благодарю «Ботафого» и сборную Бразилии за то, что дали мне необходимую школу и заложили прочный фундамент для дальнейшей карьеры.

Передо мной открываются новые двери со своими испытаниями. Но я верю, что все случится ровно так, как задумал Бог. Я очень счастлив и мотивирован проявить себя. Фанаты «Зари» могут быть уверены, что я буду прикладывать максимальные усилия в каждом матче и забью много голов».

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Jerome van Helsing
    online
      Jerome van Helsing, 08.05.2021 16:30
    0
    umnuy2, 08.05.2021 16:13
    Это тот Гильерме что лет 10 назад играл в Динамо Киев?
    Да
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 08.05.2021 16:19
    +2
    На фото похож на ТеТе с перепою)
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.05.2021 16:13
    -1
    Это тот Гильерме что лет 10 назад играл в Динамо Киев?
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 08.05.2021 16:19
    +2
    На фото похож на ТеТе с перепою)
    Ссылка
    Jerome van Helsing
    online
      Jerome van Helsing, 08.05.2021 16:30
    0
    umnuy2, 08.05.2021 16:13
    Это тот Гильерме что лет 10 назад играл в Динамо Киев?
    Да
    Ссылка
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