Президент Баварии: «Дорогих трансферов не будет»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о трансферных планах клуба на лето:

«Мы усилим состав, но дорогих трансферов не будет. У нас невероятно сильная команда, в которой собраны молодые футболисты с огромным потенциалом. Так что я не беспокоюсь. В дорогих покупках нет нужды.

Мы хотим иметь лучший состав. Реальность такова, что на это нужны деньги. Нет никакого секрета в том, что коронавирус сильно ударил по нам. Мы испытываем дефицит доходов. Выход на трансферный ранок не станет простой задачей».

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» интересуется Ашрафом Хакими из «Интера».