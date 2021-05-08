Президент Баварии: «Дорогих трансферов не будет»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о трансферных планах клуба на лето:
«Мы усилим состав, но дорогих трансферов не будет. У нас невероятно сильная команда, в которой собраны молодые футболисты с огромным потенциалом. Так что я не беспокоюсь. В дорогих покупках нет нужды.
Мы хотим иметь лучший состав. Реальность такова, что на это нужны деньги. Нет никакого секрета в том, что коронавирус сильно ударил по нам. Мы испытываем дефицит доходов. Выход на трансферный ранок не станет простой задачей».
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» интересуется Ашрафом Хакими из «Интера».
Источник — Goal.com
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