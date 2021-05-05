Бавария нацелилась на звезду Интера

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании 22-летнего правого полузащитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими. Трансфер может состояться будущим летом.

Хакими защищает цвета «Интера» с 1 сентября 2020 года после перехода из мадридского «Реала» за €45 миллионов. В текущем сезоне Ашраф провел за миланский клуб 41 матч во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Хакими составляет €50 миллионов.

В активе Ашрафа 31 матч за сборную Марокко, где он забил 2 гола.