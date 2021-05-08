Алексис Санчес может покинуть «Интер» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

У свежеиспеченных чемпионов Италии возникли финансовые проблемы и необходимость сократить зарплатную видимость. Зарплата Санчеса размером в 7 миллионов евро в год в эту концепцию не вписывается.

Санчес выступает за «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего чилийца 5 голов и 6 ассистов в 27 матчах в Серии А.