Шевченко назвал форварда из Серии А, который на него похож

Наставник сборной Украины вспомнил свои времена в «Милане»

  • 08.05.2021 13:46
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Шевченко назвал форварда из Серии А, который на него похож
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой период выступлений за «Милан» и назвал форварда из Серии А, который на него похож:

«Через «Милан» прошли великие спортсмены. Однажды был тест на скорость на 40 метров. Я был впечатлен временем Паоло Мальдини, который пробежал быстрее всех.

Мне очень понравился Кака за его способность ускоряться, когда он получал мяч спиной к воротам. Когда он оказывался перед линией защиты, у него всегда хватало хладнокровия, чтобы осмотреться и сделать правильную передачу. В этом был его феномен.

Руй Кошта выделялся, потом у нас был Пирло, который отдает тебе мяч на 40 метров. У Сержиньо и Кафу были кроссы. У нас было много талантов, которые помогали форвардам. Сейчас в Серии А есть форвард, который похож на меня – Белотти».

Ранее Шевченко признался, что мечтает возглавить «Милан».

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Источник — Sky Sport Italia

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