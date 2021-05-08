Шевченко назвал форварда из Серии А, который на него похож

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой период выступлений за «Милан» и назвал форварда из Серии А, который на него похож:

«Через «Милан» прошли великие спортсмены. Однажды был тест на скорость на 40 метров. Я был впечатлен временем Паоло Мальдини, который пробежал быстрее всех.

Мне очень понравился Кака за его способность ускоряться, когда он получал мяч спиной к воротам. Когда он оказывался перед линией защиты, у него всегда хватало хладнокровия, чтобы осмотреться и сделать правильную передачу. В этом был его феномен.

Руй Кошта выделялся, потом у нас был Пирло, который отдает тебе мяч на 40 метров. У Сержиньо и Кафу были кроссы. У нас было много талантов, которые помогали форвардам. Сейчас в Серии А есть форвард, который похож на меня – Белотти».

Ранее Шевченко признался, что мечтает возглавить «Милан».