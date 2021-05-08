Пеп ГВАРДИОЛА: «Зинченко никогда не жаловался. И он не ошибается»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил выступления Александра Зинченко на позиции левого защитника:
«Зинченко много боролся, чтобы быть здесь. Его можно было отдать в аренду или продать, но он сказал: «Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь». Это много значит.
Он играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. И он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он немедленно реагирует. Он всегда сосредоточен.
Мы не забываем, что на позиции левого защитника он противостоял Салаху, Рэшфорду, Ди Марии. Это сильнейшие оппоненты, но Зинченко не ошибается.
С мячом он действует исключительно, но в защитной линии из четырех футболистов главное – не ошибаться. Алекс заслуживает играть».
Ранее Зинченко вошел в команду недели Лиги чемпионов.
Источник — Manchester Evening News
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