Зинченко – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



За игру против ПСЖ украинец получил оценку 7.4, этого хватило, чтобы оказаться в числе лучших.



Отметим, что вся символическая сборная ответный матчей 1/2 финала ЛЧ составлена исключительно из игроков «Манчестер Сити» и «Челси», который 29 мая разыграют титуло в Стамбуле.