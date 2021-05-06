Зинченко – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
За игру против ПСЖ украинец получил оценку 7.4, этого хватило, чтобы оказаться в числе лучших.
Отметим, что вся символическая сборная ответный матчей 1/2 финала ЛЧ составлена исключительно из игроков «Манчестер Сити» и «Челси», который 29 мая разыграют титуло в Стамбуле.
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Источник — WhoScored.com
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