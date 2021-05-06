Зинченко – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Украинец достойно провел матч против ПСЖ

  • 06.05.2021 13:05
  • 2420 просмотров
  • 2 комментария
Зинченко – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
 
За игру против ПСЖ украинец получил оценку 7.4, этого хватило, чтобы оказаться в числе лучших.
 
Отметим, что вся символическая сборная ответный матчей 1/2 финала ЛЧ составлена исключительно из игроков «Манчестер Сити» и «Челси», который 29 мая разыграют титуло в Стамбуле.

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Источник — WhoScored.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.05.2021 13:52
    0
    Заслужил своей игрой.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 06.05.2021 13:43
    +1
    Топовый игрок в команде недели в ЛЧ. Что тут удивительного?
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 06.05.2021 13:43
    +1
    Топовый игрок в команде недели в ЛЧ. Что тут удивительного?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.05.2021 13:52
    0
    Заслужил своей игрой.
    Ссылка
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