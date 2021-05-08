«Верес» одержал уверенную победу над «Кристаллом» в матче 25-го тура Первой лиги.
«Верес» - «Кристалл» - 2:0
Голы: Пасич, 51, Шестаков, 68.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
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Источник — Sport.ua
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