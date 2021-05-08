Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай - Ворскла

В воскресенье, 9 мая, состоится матч заключительного 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский «Минай» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», начало в 14:00.
«Минай» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Минай» - «Ворскла» покажет телеканал «Футбол 3».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Ворскла».
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Источник — Sport.ua
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