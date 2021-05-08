У них были конфликты. Яна рассказала об отношениях Суркисов и Ахметова

Младшая дочь президента «Динамо» видела Ахметова на похоронах у дедушки

  • 08.05.2021 08:40
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У них были конфликты. Яна рассказала об отношениях Суркисов и Ахметова
© ФК Динамо. Суркис и Ахметов

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, в интервью Игорю Бурбасу рассказала, общалась ли она с Ринатом Ахметовым, а также какие отношения у президентов «Динамо» и «Шахтера».

«Не могу сказать, что я с Ахметов общалась лично. Последний раз я его видела на похоронах у дедушки. Он сказал, что я выросла очень. Он меня давно не видел. Лично я с ним ни о чем не общалась. Папа с дядей [Игорь и Григорий Суркисы] всегда очень уважительно о нем отзываются. Они его очень уважают.

Если вспомнить о каких-то конфликтах между ними, то они были основаны на футбольных моментах. Вот эти все конфликты, как мне кажется, делали украинский футбол только сильнее. И папа, и Ринат Леонидович работают на украинский футбол, чтобы он становился сильнее.

За пару недель до смерти дедушки ушел из жизни брат Рината Леонидовича. Он нашел в себе силы приехать и попрощаться с нашим дедушкой. Это показывает его уважение к нашей семье. От папы я всегда слышу про него только уважительные отзывы».

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Источник — BurBuzz

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