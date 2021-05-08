Игорь Суркис признался, за какой европейский клуб болеет

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Игорю Бурбасу признался, за какой болеет клуб в Европе:
«С того момента, когда Андрей Шевченко перешел в «Милан», так сложилось, что я болею за эту команду.
Когда они играют, то я себя ловлю на мысли, что я за них по-прежнему переживаю».
В мае 1999 года Шевченко был куплен «Миланом» у «Динамо» за 25 миллионов долларов.
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Источник — BurBuzz
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