Игорь Суркис признался, за какой европейский клуб болеет

В мае 1999 года Шевченко был куплен «Миланом» за 25 миллионов долларов

  • 08.05.2021 06:42
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Игорь Суркис признался, за какой европейский клуб болеет
© Twitter. Андрей Шевченко

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Игорю Бурбасу признался, за какой болеет клуб в Европе:

«С того момента, когда Андрей Шевченко перешел в «Милан», так сложилось, что я болею за эту команду.

Когда они играют, то я себя ловлю на мысли, что я за них по-прежнему переживаю».

В мае 1999 года Шевченко был куплен «Миланом» у «Динамо» за 25 миллионов долларов.

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Источник — BurBuzz

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