Это была некая ширма. Почему Минай находится на грани исчезновения?

Александр Денисов считает, что развитие было заморожено в зимнее межсезонье

  • 08.05.2021 06:18
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Это была некая ширма. Почему Минай находится на грани исчезновения?
© ФК Минай. Кополовец и Кобин

Футбольный журналист Александр Денисов рассказал, почему «Минай» находится на грани исчезновения:

«Все перемены в клубе начались в зимнее межсезонье. Причина, что сейчас вот так штормит «Минай», и будет ли Минай существовать, – не следствие санкций, которые наложили на владельца клуба Валерия Пересоляка. Вектор на развитие был приостановлен или заморожен еще в зимнее межсезонье.

Расставание с главным тренером Василием Кобиным – это фактор, который показывал, что в клубе идут какие-то перемены. В этот же момент Кополовец закончил карьеру. Это была некая ширма. В тот же момент Кополовец покинул клуб. Эта информация не афишировалась.

После ухода Кобина и Кополовца в клубе появился консультант Севидов, за которым тянется шлейф скандалов с договорными матчами. Кстати, приход Севидова повлиял на уход Шиндера. Он не захотел быть в Закарпатье, если там находится Александр Севидов».

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Источник — Денисов Time

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