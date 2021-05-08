Барселона – Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 35-го тура Ла Лиги

  • 08.05.2021 04:18
  • 115 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона – Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» – «Атлетико» Мадрид:

«В этом туре звездный испанский квартет выясняет отношения между собой, что повлияет на итоговое распределение мест. У «Севильи» самый сложный финиш, поэтому они реально завершат сезон четвертыми. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Челси», и теперь мадридцы сконцентрировались на выигрыше в Ла Лиге. Тем более основные конкуренты «галактикос» «Барса» и «Атлетико» играют между собой на «Камп Ноу». У «сливочных» есть реальный шанс, выиграв оставшиеся четыре матча, завоевать чемпионский титул. 

«Барса» в этом году в Ла Лиге забивает в каждом матче. А как может быть по-другому, если у тебя в наличии сам Лионель Месси! Для меня неожиданно, что каталонцы недавно проиграли «Гранаде» 1:2 на своем поле, хотя вели по ходу встречи. Теперь «блаугранас» обязаны выигрывать у «матрасников» и ждать потери очков «сливочных».

«Атлетико» растерял большое преимущество. Они играют со скрипом, набирая очки с определенной долей везения. 1 мая при счете 1:0 в пользу «Атлетико» игрок «Эльче» Фидель Чавес в дополнительное время попал в стойку, пробивая пенальти. Вот уже сколько матчей связка форвардов «Атлетико» Суарес – Феликс не забили ни одного мяча. Поэтому маловероятно, что «матрасники» станут чемпионами Испании. 

«Барса» забила больше «Атлетико» на 19 голов (80 против 61), а также наладила свою фирменную игру. Каталонцы вместе с Гризманном в составе забивают почти в каждом матче. Сильно прибавляет Де Йонг. Активно-реактивны фланги с помощью Деста и Альбы. Правда, «Барса» пропускает почти в каждом матче, так как не соблюдает игровой баланс, отдавая предпочтение атаке. Есть проблемы с прессингом, с коллективным и индивидуальным отбором мяча, а также игровой дисциплиной. Потому что «Барса» – творческая, а не прагматичная команда. 

У команды Диего Симеоне совершенно противоположная игровая философия. Это сверхорганизация, баланс, дисциплина, беспрекословное выполнение тренерской установки. Они редко пропускают, меньше всех в Ла Лиге (22 гола). «Матрасники» максимально выжимают у ворот соперника. Они много фолят, поэтому могут остаться в меньшинстве на «Камп Ноу». 

Месси не получит времени и пространства и будет нервничать без мяча. Гризманн захочет доказать своей бывшей команде, что он не случайно востребован суперклубом. Не ожидайте бесшабашного красивого футбола, потому что будет плотная контактная игра со стороны «Атлетико» с последующими быстрыми атаками. «Матрасники» заинтересованы в любых стандартах, так как они выигрывают все вверху. Обе команды понимают, что этот матч решает практически все.

«Матрасников» может устроить и ничья, но каталонцы обязаны побеждать. Я предвижу решающий победный гол в исполнении Месси со штрафного. В штрафную площадь мадридцев будет войти сложно, но «Атлетико» нарушает часто, поэтому будет много стандартов. Вот поэтому я и сказал, что Месси отличится победным голом именно со штрафного удара. И в любом случае чемпион определится в заключительном туре Ла Лиги», – сказал Грозный. 

Матч «Барселона» – «Атлетико» Мадрид состоится 8 мая. Начало встречи – в 17:15.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности