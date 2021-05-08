Барселона – Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» – «Атлетико» Мадрид:

«В этом туре звездный испанский квартет выясняет отношения между собой, что повлияет на итоговое распределение мест. У «Севильи» самый сложный финиш, поэтому они реально завершат сезон четвертыми. «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Челси», и теперь мадридцы сконцентрировались на выигрыше в Ла Лиге. Тем более основные конкуренты «галактикос» «Барса» и «Атлетико» играют между собой на «Камп Ноу». У «сливочных» есть реальный шанс, выиграв оставшиеся четыре матча, завоевать чемпионский титул.

«Барса» в этом году в Ла Лиге забивает в каждом матче. А как может быть по-другому, если у тебя в наличии сам Лионель Месси! Для меня неожиданно, что каталонцы недавно проиграли «Гранаде» 1:2 на своем поле, хотя вели по ходу встречи. Теперь «блаугранас» обязаны выигрывать у «матрасников» и ждать потери очков «сливочных».

«Атлетико» растерял большое преимущество. Они играют со скрипом, набирая очки с определенной долей везения. 1 мая при счете 1:0 в пользу «Атлетико» игрок «Эльче» Фидель Чавес в дополнительное время попал в стойку, пробивая пенальти. Вот уже сколько матчей связка форвардов «Атлетико» Суарес – Феликс не забили ни одного мяча. Поэтому маловероятно, что «матрасники» станут чемпионами Испании.

«Барса» забила больше «Атлетико» на 19 голов (80 против 61), а также наладила свою фирменную игру. Каталонцы вместе с Гризманном в составе забивают почти в каждом матче. Сильно прибавляет Де Йонг. Активно-реактивны фланги с помощью Деста и Альбы. Правда, «Барса» пропускает почти в каждом матче, так как не соблюдает игровой баланс, отдавая предпочтение атаке. Есть проблемы с прессингом, с коллективным и индивидуальным отбором мяча, а также игровой дисциплиной. Потому что «Барса» – творческая, а не прагматичная команда.

У команды Диего Симеоне совершенно противоположная игровая философия. Это сверхорганизация, баланс, дисциплина, беспрекословное выполнение тренерской установки. Они редко пропускают, меньше всех в Ла Лиге (22 гола). «Матрасники» максимально выжимают у ворот соперника. Они много фолят, поэтому могут остаться в меньшинстве на «Камп Ноу».

Месси не получит времени и пространства и будет нервничать без мяча. Гризманн захочет доказать своей бывшей команде, что он не случайно востребован суперклубом. Не ожидайте бесшабашного красивого футбола, потому что будет плотная контактная игра со стороны «Атлетико» с последующими быстрыми атаками. «Матрасники» заинтересованы в любых стандартах, так как они выигрывают все вверху. Обе команды понимают, что этот матч решает практически все.

«Матрасников» может устроить и ничья, но каталонцы обязаны побеждать. Я предвижу решающий победный гол в исполнении Месси со штрафного. В штрафную площадь мадридцев будет войти сложно, но «Атлетико» нарушает часто, поэтому будет много стандартов. Вот поэтому я и сказал, что Месси отличится победным голом именно со штрафного удара. И в любом случае чемпион определится в заключительном туре Ла Лиги», – сказал Грозный.

Матч «Барселона» – «Атлетико» Мадрид состоится 8 мая. Начало встречи – в 17:15.