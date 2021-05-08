Штутгарт – Аугсбург – 2:1. Видео голов и обзор матча

7 мая прошел стартовый поединок 32-го тура чемпионата Германии.
Смотрите видео голов и обзор матча «Штутгарт» – «Аугсбург» – 2:1
Голы: Ферстер, 11, Калайджич, 74 – Нидерлехнер, 59.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Штутгарт).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нидерлехнер (Аугсбург).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Фёрстер (Штутгарт).
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Источник — Sport.ua
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