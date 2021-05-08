Ему было тяжело. Почему Олимпик попрощался с Калитвинцевым?

Журналист Александр Денисов высказался об отставке в донецком клубе

  • 08.05.2021 03:33
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Ему было тяжело. Почему Олимпик попрощался с Калитвинцевым?
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Футбольный журналист Александр Денисов высказался об уходе Юрия Калитвинцева из донецкого «Олимпика»:

«Юрия Калитвинцева было за что уволить. Но это было не увольнение, Калитвинцев ушел сам. Ему было тяжело не только от тех результатов. Он не получил то, на что рассчитывал.

Думаю, это было движение с двухсторонней историей. Думаю, и Гельзин получил не то, на что рассчитывал, когда приглашал Юрия Калитвинцева».

Напомним, на днях «Олимпик» уволил Юрия Калитвинцева и назначил ему на замену Романа Санжара.

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Источник — Денисов Time

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