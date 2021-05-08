Ему было тяжело. Почему Олимпик попрощался с Калитвинцевым?

Футбольный журналист Александр Денисов высказался об уходе Юрия Калитвинцева из донецкого «Олимпика»:

«Юрия Калитвинцева было за что уволить. Но это было не увольнение, Калитвинцев ушел сам. Ему было тяжело не только от тех результатов. Он не получил то, на что рассчитывал.

Думаю, это было движение с двухсторонней историей. Думаю, и Гельзин получил не то, на что рассчитывал, когда приглашал Юрия Калитвинцева».

Напомним, на днях «Олимпик» уволил Юрия Калитвинцева и назначил ему на замену Романа Санжара.