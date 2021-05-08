Манчестер Сити – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Челси»:

«Репетиция предстоящего финала Лиги чемпионов и возможное официальное чемпионство «Ман Сити» – это основные месседжи предстоящего поединка. А также добавлю борьбу за третье место в АПЛ со стороны «аристократов». Как вам такой сюжет? Мне очень любопытно!

Учитывая, что я отдельно буду давать характеристику финалистов Лиги чемпионов, то я попробую тезисно сосредоточиться только на предстоящем матче АПЛ. В первую очередь, этот матч имеет большой психологический подтекст. Почему? Потому что после прихода в «Челси» Тухеля о нем стали больше говорить, чем о Гвардиоле. К тому же, «Челси» обыграл «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0. А Пеп привык всегда отдавать долги!

Также, обыграв «Челси», Гвардиола решит сразу несколько задач. А) Он станет чемпионом АПЛ и именно в матче с «Челси» под руководством Тухеля. Б) К тому же каталонский специалист получит очень серьезное психологическое преимущество перед финалом Лиги чемпионов. В) Гвардиола даст возможность ряду клубов АПЛ, в первую очередь, «Вест Хэму», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» реально бороться за четвертое лигочемпионовское место.

Поэтому те, кто говорят, что для Гвардиолы результат этого матча не имеет никакого значения, так как «горожане» все равно оформят чемпионство в ближайшее время, глубоко заблуждаются. Конечно, оба тренера будут играть на победу, но не авантюрно. Потому что оба коллектива очень качественно проводят молниеносные, кинжальные атаки, хотя они играют в совершенно разный футбол.

Сити очень много забивает и мало пропускает (71:24). «Челси» также очень надежен в обороне, но лондонцы значительно меньше «горожан» забили (53:31). Я не буду удивлен ничейному исходу поединка и, думаю, что для Сити это будет один из самых сложных матчей в АПЛ этого сезона», – сказал Грозный.

Матч «Ман Сити» – «Челси» состоится 8 мая. Начало встречи – в 19:30.