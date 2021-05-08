Реал Сосьедад – Эльче – 2:0. Давид Сильва неплох. Видео голов и обзор матча

7 мая прошел стартовый поединок 35-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» выиграл и идет на 5-м месте в турнирной таблице (56 очков).
Смотрите видео голов и обзор матча «Реал Сосьедад» – «Эльче» – 2:0
Голы: Элустондо, 72, Оярсабаль, 90+2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Ариц Элустондо (Реал Сосьедад).
|11'
|Хосе Гутьеррес (Эльче) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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