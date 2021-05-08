Готов ли папа продать Динамо? Яна Суркис прояснила ситуацию

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, в интервью Игорю Бурбасу рассказала, готов ли ее отец продать столичный клуб:
«Тут вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст «Динамо». Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ответственность – обеспечивать такую команду как «Динамо» Киев.
Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие. Например, «Металлиста» уже нет, и все надеются, что клуб с Ярославским вернется.
Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже «Динамо» не поступало».
Источник — BurBuzz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.