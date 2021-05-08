Готов ли папа продать Динамо? Яна Суркис прояснила ситуацию

По ее словам, за последние 10 лет предложений о продаже «Динамо» не было

  • 08.05.2021 01:56
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
Готов ли папа продать Динамо? Яна Суркис прояснила ситуацию
© BurBuzz. Яна Суркис

Яна Суркис, младшая дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, в интервью Игорю Бурбасу рассказала, готов ли ее отец продать столичный клуб:

«Тут вопрос стоит не в том, когда и кому папа продаст «Динамо». Я думаю, вопрос в том, кто возьмет на себя такую ответственность – обеспечивать такую команду как «Динамо» Киев.

Множество примеров есть и в украинском футболе, когда за огромные деньги покупали команду, а в итоге она уходила в небытие. Например, «Металлиста» уже нет, и все надеются, что клуб с Ярославским вернется.

Сейчас нет таких людей, которые готовы взять на себя такую ответственность. Насколько я знаю, папе за последние 10 лет предложений о продаже «Динамо» не поступало». 

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Источник — BurBuzz

(3 голоса)

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Комментарии
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 02:13
    -2
    Дыряво и предложения💩🐿️😆
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