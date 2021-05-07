Ринат АХМЕТОВ: «Мораесу сейчас нужна психологическая помощь»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову поддержал украинского форварда Жуниора Мораеса, который порвал крестообразные связки, из-за чего проведет вне футбола полгода и пропустит Евро-2020:

«Я хочу его поддержать, потому что это важнейший игрок для нас. Он нам помогал завоевывать трофеи. Конечно же, желаю, чтобы он восстанавливался и чтобы все у него было хорошо.

Все-таки, Мораесу сейчас нужна психологическая помощь. Мы должны его поддержать и помочь ему».