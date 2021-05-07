Ринат АХМЕТОВ: «Мораесу сейчас нужна психологическая помощь»

Форвард порвал крестообразные связки колена, из-за чего пропустит Евро-2020

  • 07.05.2021 23:45
  • 195 просмотров
  • 1 комментарий
Ринат АХМЕТОВ: «Мораесу сейчас нужна психологическая помощь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову поддержал украинского форварда Жуниора Мораеса, который порвал крестообразные связки, из-за чего проведет вне футбола полгода и пропустит Евро-2020:

«Я хочу его поддержать, потому что это важнейший игрок для нас. Он нам помогал завоевывать трофеи. Конечно же, желаю, чтобы он восстанавливался и чтобы все у него было хорошо.

Все-таки, Мораесу сейчас нужна психологическая помощь. Мы должны его поддержать и помочь ему».

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Источник — Денисов Time

(2 голоса)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.05.2021 23:58
    +1
    Шахтёр прозевал свой момент смены поколений.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.05.2021 23:58
    +1
    Шахтёр прозевал свой момент смены поколений.
    Ссылка
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