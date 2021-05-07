АХМЕТОВ: «Это легенда! Шахтер должен предложить Пятову новый контракт»

Президент донецкого клуба одобрил конкуренцию Пятова с молодым Трубиным

  • 07.05.2021 23:18
  • 985 просмотров
  • 4 комментария
АХМЕТОВ: «Это легенда! Шахтер должен предложить Пятову новый контракт»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову высказался о конкуренции опытного вратаря Андрея Пятова с молодым Анатолием Трубиным и о дальнейшей карьере ветерана:

«Я считаю, что клуб должен предложить ему контракт, потому что Пятов – это легенда, легенда и еще раз легенда нашего клуба, который очень много сделал для нас. И мне кажется, что он в «Шахтере» уже дольше, чем я. А мне 11 октября будет 25 лет в клубе. 

Но что касается нашего молодого голкипера, так мы все видим, что это очень сильное приобретение «Шахтера», и, мне кажется, мы уверенно себя чувствуем. Но я хочу сказать, что здесь пусть побеждает конкуренция, пусть побеждает лучший. Я уверен, что Пятов никогда в жизни не опустит руки. Пусть играет тот, кто сильнее. Самый сильный должен играть».

Отметим, что срок действия контракта Андрея Пятова с «Шахтером» истекает летом 2021 года.

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Источник — Денисов Time

(6 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 07.05.2021 23:59
    0
    salamanka1982, 07.05.2021 23:39
    Ну Ахмєтка. Клуб ще подумає чи пропонувати контракт. Ти вже там нічого не вирішуєш на жаль. А палкін не дуже на тебе вже зважає
    А кто финансирует кочевников ордловских?
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 07.05.2021 23:45
    0
    Да ради бога, есть деньги - плати Ринат Ахметович, и на 20 минуте в новостях на Украине об этом пусть репортаж сделают.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.05.2021 23:39
    -1
    Ну Ахмєтка. Клуб ще подумає чи пропонувати контракт. Ти вже там нічого не вирішуєш на жаль. А палкін не дуже на тебе вже зважає
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 23:33
    0
    ШД най влаштовує клаунаду, яку хоче... головне, щоб в збірній старпери не грали... (а стосовно "легенд" СРНА - більше заслужив, але ви ж в нього ноги витерли...) І окремо рудому таргану, - дуй далі в гудок! (дАнбасс пАражняк нє гоніт )
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 07.05.2021 23:59
    0
    salamanka1982, 07.05.2021 23:39
    Ну Ахмєтка. Клуб ще подумає чи пропонувати контракт. Ти вже там нічого не вирішуєш на жаль. А палкін не дуже на тебе вже зважає
    А кто финансирует кочевников ордловских?
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 07.05.2021 23:45
    0
    Да ради бога, есть деньги - плати Ринат Ахметович, и на 20 минуте в новостях на Украине об этом пусть репортаж сделают.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 23:33
    0
    ШД най влаштовує клаунаду, яку хоче... головне, щоб в збірній старпери не грали... (а стосовно "легенд" СРНА - більше заслужив, але ви ж в нього ноги витерли...) І окремо рудому таргану, - дуй далі в гудок! (дАнбасс пАражняк нє гоніт )
    Ссылка
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