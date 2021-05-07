АХМЕТОВ: «Это легенда! Шахтер должен предложить Пятову новый контракт»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову высказался о конкуренции опытного вратаря Андрея Пятова с молодым Анатолием Трубиным и о дальнейшей карьере ветерана:

«Я считаю, что клуб должен предложить ему контракт, потому что Пятов – это легенда, легенда и еще раз легенда нашего клуба, который очень много сделал для нас. И мне кажется, что он в «Шахтере» уже дольше, чем я. А мне 11 октября будет 25 лет в клубе.

Но что касается нашего молодого голкипера, так мы все видим, что это очень сильное приобретение «Шахтера», и, мне кажется, мы уверенно себя чувствуем. Но я хочу сказать, что здесь пусть побеждает конкуренция, пусть побеждает лучший. Я уверен, что Пятов никогда в жизни не опустит руки. Пусть играет тот, кто сильнее. Самый сильный должен играть».

Отметим, что срок действия контракта Андрея Пятова с «Шахтером» истекает летом 2021 года.