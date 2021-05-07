Вкладывать душу и сердце. Ахметов прокомментировал камбэк Ярославского

Недавно Ярославский объявил о желании возродить харьковский «Металлист»

  • 07.05.2021 23:00
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Вкладывать душу и сердце. Ахметов прокомментировал камбэк Ярославского
© Футбол 1/2/3. Александр Ярославский и Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову высказал свое мнение о решении бизнесмена Александр Ярославского, который недавно объявил о желании возродить харьковский «Металлист»:

«Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, которые будут инвестировать в футбол душу и сердце, вкладывать душу и сердце, значит, качество нашего футбола и нашего чемпионата будет расти.

Значит, конкуренция будет лучше и мы в Европе будем все выглядеть лучше. Поэтому это хорошо для украинского футбола».

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Источник — Денисов Time

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