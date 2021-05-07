Вкладывать душу и сердце. Ахметов прокомментировал камбэк Ярославского

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову высказал свое мнение о решении бизнесмена Александр Ярославского, который недавно объявил о желании возродить харьковский «Металлист»:

«Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, которые будут инвестировать в футбол душу и сердце, вкладывать душу и сердце, значит, качество нашего футбола и нашего чемпионата будет расти.

Значит, конкуренция будет лучше и мы в Европе будем все выглядеть лучше. Поэтому это хорошо для украинского футбола».