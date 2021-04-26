Григорий СУРКИС: «Очень рад, что Ярославский решил возродить Металлист»

Почетный член УЕФА одобрил возвращение Александра Ярославского

  • 26.04.2021 23:05
  • 1359 просмотров
  • 3 комментария
Григорий СУРКИС: «Очень рад, что Ярославский решил возродить Металлист»
© FH. Григорий Суркис

Почетный член УЕФА Григорий Суркис одобрил попытку Александра Ярославского возродить «Металлист»:

«Скажу откровенно: если таких людей как Ярославский будет больше в украинском футболе, то у меня это, без преувеличения, будет вызывать восхищение.

Есть определенное время от идеи до ее полной реализации. Но я действительно в восторге от того, что господин Ярославский наконец-то решил вернуть бренд «Металлиста». Это тот бренд, который он воспринимает как единственный интересный ему для того, чтобы вернуть харьковчанам футбол.

Если у него это получится, то это действительно будет очень хорошо. Не только для господина Ярославского, но и для украинского футбола, «Шахтера», «Динамо» и других клубов, в которых спортивная составляющая, наконец, пополнится еще одной уверенной и боеспособной единицей».

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.04.2021 00:01
    0
    turist86, 26.04.2021 23:30
    Прихильник знайшовся. А хто розкрутив договірняк Металіст - Карпати, щоб ліквідувати конкурента у боротьбі за ЛЧ?
    А кто быковать начал? Это в их среде не по понятиям. Да и прямо скажем договоряк был явный, просто нужно было с минус 9 смирится, а не мерится пи...ьками в Лозанне. Там у Гриши оказалась и длиннее и толще.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 26.04.2021 23:50
    0
    turist86, 26.04.2021 23:30
    Прихильник знайшовся. А хто розкрутив договірняк Металіст - Карпати, щоб ліквідувати конкурента у боротьбі за ЛЧ?
    Раскрутил первым Дыминский который не хотел платить деньги своему игроку, и передал материалы в Европу, Суркису пришлось реагировать, хотя на носу уже было Евро-2021 а такие скандалы ему не очень были нужны. А через долгие годы факт договорняка был признан одним из игроков того матча, и что примечательно площадку для этой исповеди предоставил канал который всячески порицал сначала Суркиса...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 26.04.2021 23:30
    -1
    Прихильник знайшовся. А хто розкрутив договірняк Металіст - Карпати, щоб ліквідувати конкурента у боротьбі за ЛЧ?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.04.2021 00:01
    0
    turist86, 26.04.2021 23:30
    Прихильник знайшовся. А хто розкрутив договірняк Металіст - Карпати, щоб ліквідувати конкурента у боротьбі за ЛЧ?
    А кто быковать начал? Это в их среде не по понятиям. Да и прямо скажем договоряк был явный, просто нужно было с минус 9 смирится, а не мерится пи...ьками в Лозанне. Там у Гриши оказалась и длиннее и толще.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 26.04.2021 23:50
    0
    turist86, 26.04.2021 23:30
    Прихильник знайшовся. А хто розкрутив договірняк Металіст - Карпати, щоб ліквідувати конкурента у боротьбі за ЛЧ?
    Раскрутил первым Дыминский который не хотел платить деньги своему игроку, и передал материалы в Европу, Суркису пришлось реагировать, хотя на носу уже было Евро-2021 а такие скандалы ему не очень были нужны. А через долгие годы факт договорняка был признан одним из игроков того матча, и что примечательно площадку для этой исповеди предоставил канал который всячески порицал сначала Суркиса...
    Ссылка
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