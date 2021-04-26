Григорий СУРКИС: «Очень рад, что Ярославский решил возродить Металлист»

Почетный член УЕФА Григорий Суркис одобрил попытку Александра Ярославского возродить «Металлист»:

«Скажу откровенно: если таких людей как Ярославский будет больше в украинском футболе, то у меня это, без преувеличения, будет вызывать восхищение.

Есть определенное время от идеи до ее полной реализации. Но я действительно в восторге от того, что господин Ярославский наконец-то решил вернуть бренд «Металлиста». Это тот бренд, который он воспринимает как единственный интересный ему для того, чтобы вернуть харьковчанам футбол.

Если у него это получится, то это действительно будет очень хорошо. Не только для господина Ярославского, но и для украинского футбола, «Шахтера», «Динамо» и других клубов, в которых спортивная составляющая, наконец, пополнится еще одной уверенной и боеспособной единицей».

Металлист 1925 и Металл. Возможно ли объединение в Харькове?