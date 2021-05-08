Талант нарасхват. Супрягой интересуются три итальянских клуба

Журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке рассказал, что форвардом« Динамо» Владиславом Супрягой интересуются три итальянских клуба:

«Инсайд заключается в том, что сам футболист, я так понимаю, все-таки не видит своей карьеры в «Динамо», что логично. Потому что он либо попадает в систему игры и играет круто, как в «Днепре-1», либо вообще ни в какие ворота не входит и делает то, что он делает в «Динамо».

Самое прикольное, что в Италии у него хорошая пресса, и итальянские клубы думают, что Супряга просто не хочет играть за «Динамо», а саботирует процесс. Я думаю, что не нужно разубеждать их в этом заблуждении.

Два клуба точно интересуются Супрягой. Называется цифра в 7–8 миллионов евро. Я думаю, что искать надо в тройке «Фиорентина», «Торино», «Верона». Кроме того, в шорт-листах одного из этих клубов числится и Довбык».

Ранее «Болонья» также была заинтересована в покупке форварда киевлян Владислава Супряги.