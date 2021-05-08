Талант нарасхват. Супрягой интересуются три итальянских клуба

«Фиорентина», «Торино» и «Верона» хотят видеть у себя форварда Динамо

  • 08.05.2021 04:29
  • 657 просмотров
  • 1 комментарий
Талант нарасхват. Супрягой интересуются три итальянских клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке рассказал, что форвардом« Динамо» Владиславом Супрягой интересуются три итальянских клуба:

«Инсайд заключается в том, что сам футболист, я так понимаю, все-таки не видит своей карьеры в «Динамо», что логично. Потому что он либо попадает в систему игры и играет круто, как в «Днепре-1», либо вообще ни в какие ворота не входит и делает то, что он делает в «Динамо».

Самое прикольное, что в Италии у него хорошая пресса, и итальянские клубы думают, что Супряга просто не хочет играть за «Динамо», а саботирует процесс. Я думаю, что не нужно разубеждать их в этом заблуждении.

Два клуба точно интересуются Супрягой. Называется цифра в 7–8 миллионов евро. Я думаю, что искать надо в тройке «Фиорентина», «Торино», «Верона». Кроме того, в шорт-листах одного из этих клубов числится и Довбык».

Ранее «Болонья» также была заинтересована в покупке форварда киевлян Владислава Супряги.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 08.05.2021 05:01
    +1
    🤑продать и поскорее🤑
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 08.05.2021 05:01
    +1
    🤑продать и поскорее🤑
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности