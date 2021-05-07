Бавария – Боруссия М. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах:

«В предыдущем туре мюнхенцы проиграли на выезде «Майнцу» (2:1). В свою очередь, «жеребята» разгромили «Арминию» со счетом 5:0.

«Бавария» с 71 очком уверенно лидирует в Бундеслиге, имея отрыв от второго «Лейпцига» в 7 баллов. «Боруссия» Менхенгладбах, имея в активе 46 очков, идет седьмой и борется за попадание в Лигу Европы.

Соперники встречались между собой 53 раза (23 победы «Баварии, 13 побед «Боруссии» М и 17 ничьих). В первом круге на своем поле команда из Менхенгладбаха победила со счетом 3:2.

Я думаю, что «Бавария» в этом туре оформит свое очередное чемпионство Германии. Мне кажется, что мюнхенцы уверенно выиграют у гладбахцев и добьются очередного титула», – сказал Бартулович.

Матч «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах состоится 8 мая. Начало встречи – в 19:30.