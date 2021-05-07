Бавария – Боруссия М. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги

  • 07.05.2021 22:27
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
Бавария – Боруссия М. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах:

«В предыдущем туре мюнхенцы проиграли на выезде «Майнцу» (2:1). В свою очередь, «жеребята» разгромили «Арминию» со счетом 5:0.

«Бавария» с 71 очком уверенно лидирует в Бундеслиге, имея отрыв от второго «Лейпцига» в 7 баллов. «Боруссия» Менхенгладбах, имея в активе 46 очков, идет седьмой и борется за попадание в Лигу Европы.

Соперники встречались между собой 53 раза (23 победы «Баварии, 13 побед «Боруссии» М и 17 ничьих). В первом круге на своем поле команда из Менхенгладбаха победила со счетом 3:2.

Я думаю, что «Бавария» в этом туре оформит свое очередное чемпионство Германии. Мне кажется, что мюнхенцы уверенно выиграют у гладбахцев и добьются очередного титула», – сказал Бартулович. 

Матч «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах состоится 8 мая. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности